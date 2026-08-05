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बैंक डकैती के चार आरोपी दोषी करार, 10 साल की कैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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रामपुर में, बैंक आफ बड़ौदा में 2013 में दिनदहाड़े डकैती डालने के चार आरोपियों को अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। उन्हें 1.60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस वारदात में दो आरोपी फरार हैं।

बैंक डकैती के चार आरोपी दोषी करार, 10 साल की कैद

रामपुर। बिलासपुर स्थित बैंक आफ बड़ौदा में दिनदहाड़े डकैती डालने के चार आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर 1.60 लाख रुपयों का जुर्माना भी लगाया है। बैंक डकैती की यह वारदात 26 अप्रैल 2013 की है। बिलासपुर स्थित बैंक आफ बड़ौदा के मैनेजर एसके गुप्ता की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार सुबह 10.25 बजे आधा दर्जन हथियार बंद बदमाश बैंक में घुस आए और उन्होंने गार्ड गुरबाज सिंह से मारपीट कर उसकी बंदूक कब्जे में ले ली और सभी लोगों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की। बदमाश पांच लाख 72 हजार 140 रुपये लूट ले गए। दिनदहाड़े बैंक डकैती की वारदात से हड़कंप मच गया। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए विपिन कुमार पुत्र अमर सिंह ठाकुर निवासी शिवपुरी थाना मूंडापाण्डे जनपद मुरादाबाद, राहुल कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी एकता कॉलोनी थाना मझोला जनपद मुरादाबाद, बॉबी पुत्र राजाराम थाना मूंडापाण्डे जनपद मुरादाबाद, गोरख उर्फ पर्वत पुत्र धर्मदेव निवासी शिवनगर थाना रूद्रपुर, उधमसिंहनगर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने बाद विवेचना आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। जिसका ट्रायल एफटीसी-2 की कोर्ट में चला। जहां अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है。

दो आरोपी फरार, अलग की पत्रावली

डकैती की इस चर्चित वारदात में आरोपी सूरज रस्तोगी और उत्तम फरार चल रहे हैं। जिसके चलते अदालत ने दोनों की पत्रावली पृथक करते हुए निर्णय दिया है। इन दोनों आरोपियों पर फैसला बाद में आएगा।

सजा और जुर्माना

-बैंक आफ बड़ौदा बिलासपुर में हुई डकैती में एफटीसी-2 राजीव सरन की कोर्ट ने आरोपी विपिन, राहुल कुमार, बॉबी और गोरख उर्फ पर्वत को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 1.60 लाख रुपयों का जुर्माना भी लगाया है।

-सीमा सिंह राणा, एडीजीसी (क्रिमनल)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह डकैती कब हुई थी?
यह डकैती 26 अप्रैल 2013 को हुई थी।
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