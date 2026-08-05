बैंक डकैती के चार आरोपी दोषी करार, 10 साल की कैद

रामपुर। बिलासपुर स्थित बैंक आफ बड़ौदा में दिनदहाड़े डकैती डालने के चार आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर 1.60 लाख रुपयों का जुर्माना भी लगाया है। बैंक डकैती की यह वारदात 26 अप्रैल 2013 की है। बिलासपुर स्थित बैंक आफ बड़ौदा के मैनेजर एसके गुप्ता की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार सुबह 10.25 बजे आधा दर्जन हथियार बंद बदमाश बैंक में घुस आए और उन्होंने गार्ड गुरबाज सिंह से मारपीट कर उसकी बंदूक कब्जे में ले ली और सभी लोगों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की। बदमाश पांच लाख 72 हजार 140 रुपये लूट ले गए। दिनदहाड़े बैंक डकैती की वारदात से हड़कंप मच गया। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए विपिन कुमार पुत्र अमर सिंह ठाकुर निवासी शिवपुरी थाना मूंडापाण्डे जनपद मुरादाबाद, राहुल कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी एकता कॉलोनी थाना मझोला जनपद मुरादाबाद, बॉबी पुत्र राजाराम थाना मूंडापाण्डे जनपद मुरादाबाद, गोरख उर्फ पर्वत पुत्र धर्मदेव निवासी शिवनगर थाना रूद्रपुर, उधमसिंहनगर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने बाद विवेचना आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। जिसका ट्रायल एफटीसी-2 की कोर्ट में चला। जहां अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है。