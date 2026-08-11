Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आर्म्स एक्ट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
Follow us on Google News
share

सिद्धार्थनगर में, न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के आरोपी ज्ञानदेव उर्फ संदीप चौधरी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं तीन हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। पथरा बाजार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। फैसले में सिविल जज धर्मेंद्र कुमार भारती ने इस मामले की सुनवाई की।

आर्म्स एक्ट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा

सिद्धार्थनगर। आर्म्स एक्ट के एक आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से सिविल जज ने दंडित किया है। पथरा बाजार पुलिस ने क्षेत्र के महुआ गांव निवासी ज्ञानदेव उर्फ संदीप चौधरी पुत्र रामदास पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन धर्मेंद्र कुमार भारती ने आरोपी ज्ञानदेव उर्फ संदीप चौधरी पुत्र रामदास को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siddhart Nagar Latest News Siddhart Nagar News Siddharthnagar
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।