आर्म्स एक्ट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा
सिद्धार्थनगर में, न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के आरोपी ज्ञानदेव उर्फ संदीप चौधरी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं तीन हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। पथरा बाजार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। फैसले में सिविल जज धर्मेंद्र कुमार भारती ने इस मामले की सुनवाई की।
सिद्धार्थनगर। आर्म्स एक्ट के एक आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से सिविल जज ने दंडित किया है। पथरा बाजार पुलिस ने क्षेत्र के महुआ गांव निवासी ज्ञानदेव उर्फ संदीप चौधरी पुत्र रामदास पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन धर्मेंद्र कुमार भारती ने आरोपी ज्ञानदेव उर्फ संदीप चौधरी पुत्र रामदास को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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