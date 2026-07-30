जानलेवा हमला करने वाले को 6 साल की सजा

भागलपुर, प्रधान संवाददाता। जानलेवा हमला करने के दोषी पाए अभियुक्त को कोर्ट ने सजा सुनाई। बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपांकर पांडेय की अदालत ने दोषी अभियुक्त अनिल प्रसाद सिंह को हत्या के प्रयास मामले में छह साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। उसी धारा में उसपर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले पीपी सत्यनारायण प्रसाद साह ने बताया कि कोर्ट ने आईपीसी की धारा 504 के तहत भी अभियुक्त को एक साल की साधारण कारावास के साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।जानलेवा हमला की घटना तीन जून 2015 को सजौर थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। घटना में जख्मी हुए राहुल कुमार के बयान पर केस दर्ज किया गया था। राहुल ने मायागंज स्थित अस्पताल परिसर में दिए बयान में पुलिस को बताया था कि तीन जून 2015 को आंधी के दौरान उसकी दादी के बगीचे में आम टूटकर गिरा था। टूटकर गिरा सारा आम चांदपुर के रहने वाले अनिल प्रसाद सिंह उठाकर ले गए। सूचना मिलने पर उसकी दादी रुकमणी देवी आम मांगने के लिए गई तो अनिल प्रसाद और उसके परिजनों ने उनके साथ गाली-गलौज की। उसके बाद राहुल पहुंचा और अनिल प्रसाद से दादी के बगीचे से लाया हुआ आम वापस करने को कहा। उसी बात पर अनिल प्रसाद ने कहा कि इसे जान से मार दो। राहुल का कहना है कि उसके बाद उसपर लोहे के रॉड, दबिया और लाठी आदि से हमला कर दिया गया।