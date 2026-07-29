फायरिंग और आर्म्स एक्ट के तीन दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा
एडीजे-1 की अदालत ने अजीत कुमार गुप्ता, आयुष दास और पवन मंडल को हत्या के प्रयास में 10 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष की और सजा दी गई। इन तीनों ने 18 दिसंबर 2022 को दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की थी।
एडीजे-1 की अदालत में मंगलवार को अजीत कुमार गुप्ता, आयुष दास व पवन मंडल को कई धाराओं में सजा सुनाई गई। तीनों के खिलाफ हत्या का प्रयास में 10-10 वर्ष कारावास और 10-10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं, आर्म्स एक्ट में 3-3 वर्ष कारावास की सजा का आदेश हुआ है। जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत में तीनों के खिलाफ 24 जुलाई को दोष सिद्ध हुआ था। बताया जाता है कि 18 दिसंबर 2022 दहशत फैलाने के लिए पांडेय पर फायरिंग की थी। इससे तीनों के खिलाफ बर्मामाइंस थाने में केस दर्ज करने के साथ पुलिस ने ओडिशा से पकड़कर जेल भेजा था।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें