Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

औरैया में छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष का सश्रम कारावास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
Follow us on Google News
share

औरैया में विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग से छेड़खानी के मामले में लकी गुप्ता को चार वर्ष की सश्रम कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला 2020 में बिधूना थाने में दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' और 'मिशन शक्ति 5.0' के तहत हुई।

औरैया में छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष का सश्रम कारावास

औरैया, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) न्यायालय ने नाबालिग से छेड़खानी के मामले में दोषी को चार वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पुलिस के "ऑपरेशन कनविक्शन" और "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत प्रभावी विवेचना व पैरवी के परिणामस्वरूप हुई। मामला बिधूना थाने में वर्ष 2020 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 232/2020 से संबंधित है। न्यायालय ने आरोपी लकी गुप्ता पुत्र धर्मेंद्र गुप्ता निवासी रुरूगंज, थाना बिधूना को धारा 354 भादवि एवं धारा 8 पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को सजा दिलाई जा सकी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Pocso Act
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।