औरैया में छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष का सश्रम कारावास
औरैया में विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग से छेड़खानी के मामले में लकी गुप्ता को चार वर्ष की सश्रम कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला 2020 में बिधूना थाने में दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' और 'मिशन शक्ति 5.0' के तहत हुई।
औरैया, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) न्यायालय ने नाबालिग से छेड़खानी के मामले में दोषी को चार वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पुलिस के "ऑपरेशन कनविक्शन" और "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत प्रभावी विवेचना व पैरवी के परिणामस्वरूप हुई। मामला बिधूना थाने में वर्ष 2020 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 232/2020 से संबंधित है। न्यायालय ने आरोपी लकी गुप्ता पुत्र धर्मेंद्र गुप्ता निवासी रुरूगंज, थाना बिधूना को धारा 354 भादवि एवं धारा 8 पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को सजा दिलाई जा सकी।
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