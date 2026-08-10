बालक के साथ कुकर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा
श्री कृष्ण यादव के अनुसार, वर्ष 2024 में थाना राजा का रामपुर क्षेत्र में एक बालक के साथ कुकर्म मामले में आरोपी पुष्पेंद्र को विशेष न्यायाधीश ने 20 साल की सजा सुनाई। पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि आरोपी ने नाबालिग को खेत में ले जाकर कुकर्म किया था। आरोपी 73 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
वर्ष 2024 में थाना राजा का रामपुर क्षेत्र में बालक के साथ कुकर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव के अनुसार थाना राजा का रामपुर के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 19 जून 2024 को आरोपी पुष्पेन्द्र उर्फ भोला पुत्र शिववीर निवासी ताजपुर अद्दा थाना राजा का रामपुर नाबालिग बेटे को खेत पर ले गया था। खेत पर ले जाकर कुकर्म किया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
सोमवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट नरेनद्र पाल राणा ने आरोपी पुष्पेन्द्र को दोषी माना। दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है साथ ही 73 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड से आई 60 हजार रुपये पीड़ित को दिए जाएगे। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा।
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