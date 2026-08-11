शादी के लिए नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा
पॉक्सो के विशेष जज सबा आलम की अदालत ने राहुल कुमार सिंह को सजा सुनाई
भागलपुर, प्रधान संवाददाता। शादी की नीयत से नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को कोर्ट ने सजा सुनाई। सोमवार को पॉक्सो के विशेष जज सह एडीजे-7 सबा आलम की अदालत ने कांड में दोषी पाए गए अभियुक्त राहुल कुमार सिंह उर्फ बिट्टू को चार पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा सुनाई। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले पॉक्सो के विशेष पीपी नरेश राम और जयकरण गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने उस धारा में अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
उन्होंने बताया कि अभियुक्त को अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई है। सभी साज साथ चलेंगी। घटना को लेकर बताया गया कि 25 नवंबर 2021 को रात में पीड़िता घर पर नहीं मिली। खोजबीन करने पर पता चला कि अभियुक्त पीड़िता को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर साथ ले गया था। पता चला था कि अभियुक्त ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म भी किया था। पीड़िता के परिजन जब घटना होने पर अभियुक्त के घर पर गए तो उन लोगों ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी।
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