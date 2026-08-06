अगल-अलग मामलों में चार दोषियों को अदालत से सुनाई सजा
उन्नाव। संवाददाता 4 मामलों की सुनवाई बाद कोर्ट ने आरोपितों को सुनाई सजा4 मामलों की सुनवाई बाद कोर्ट ने आरोपितों को सुनाई सजा4 मामलों की सुनवाई बाद कोर
उन्नाव। संवाददाता। अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए न्यायालयों से सजा सुनाई गई। इनमें दो आर्म्स एक्ट, एक आबकारी अधिनियम और एक लापरवाही से वाहन चलाकर मौत कारित करने का मामला शामिल है। सीजेएम कोर्ट ने गंगाघाट थाना में वर्ष 2021 के आर्म्स एक्ट मामले में आरोपित मनीष निषाद को जेल में बिताई अवधि तथा एक हजार रुपये अर्थदंड, जेएम पुरवा कोर्ट ने थाना पुरवा में वर्ष 1997 के आर्म्स एक्ट मामले में अनूप कुमार को जेल में बिताई अवधि और 1,500 रुपये अर्थदंड तथा मौरावां थाना के वर्ष 2010 के आबकारी अधिनियम मामले में रामचंद्र को जेल में बिताई अवधि के साथ दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
इसके अलावा एसीजेएम-द्वितीय कोर्ट ने अजगैन थाना के वर्ष 2001 के सड़क दुर्घटना मामले में अभियुक्त रामदास कोरी को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें