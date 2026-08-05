एसपी ने किया जिला व्यवहार न्यायालय परिसर सह न्यायाधीश आवास की सुरक्षा व्यवस्था की जांच

पाकुड़ में पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने जिला व्यवहार न्यायालय परिसर की सुरक्षा की समीक्षा की। उन्होंने सुरक्षा बलों को निर्देश दिए कि बिना सघन तलाशी के किसी को परिसर में प्रवेश न दें। न्यायालय परिसर में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा, वायरलेस सेट और अलर्ट सायरन लगाने के निर्देश भी दिए गए।

पाकुड़, प्रतिनिधि। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह पाकुड़ के द्वारा कोर्ट सुरक्षा नोडल पदाधिकारी-सह-पुलिस उपाधीक्षक (मु०), पाकुड़ एवं कोर्ट सुरक्षा प्रभारी के साथ जिला व्यवहार न्यायालय परिसर, पाकुड़ एवं न्यायाधीशों के आवासीय परिसर का सुरक्षा जांच किया गया। जांच के दौरान न्यायालय परिसर में प्रतिनियुक्त सुरक्षाबलों को गार्ड होशियार की कार्रवाई करायी गयी तथा न्यायालय परिसर की चारदिवारी, मोर्चा, चारदिवारी में लगे कॉन्सर्टिना वायर, न्यायालय में स्थापित सीसीटीवी कैमरा/डीएफएमडी/एचएचएमडी कोर्ट हाजत / कैदी स्कॉर्ट एवं अन्य प्रतिनियुक्त जवानों द्वारा किये जा रहे फ्रिस्किंग ईत्यादि की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत न्यायालय सुरक्षा में प्रतिनियुक्त जवानों को न्यायालय सुरक्षा हेतु पुलिस मुख्यालय, झारखंड, रांची से निर्गत एसओपी / दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त न्यायालय सुरक्षा में सभी पोस्टों पर प्रतिनियुक्त जवानों को वायरलेस सेट के माध्यम से प्रत्येक 02 घंटा में खैरियत प्रतिवेदन वितंतु पर्यवेक्षक को देने हेतु निर्देशित किया गया。

न्यायालय परिसर की सुरक्षा के निर्देश ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और जवानों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया गया कि बिना सघन तलाशी के किसी भी व्यक्ति को न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं होने दें।

सघन तलाशी के दौरान प्रतिबंधित सामाग्री सघन तलाशी के दौरान प्रतिबंधित सामाग्री (आग्नेयास्त्र, ज्वलनशील वस्तु, नुकील बस्तु एवं अन्य प्रतिबंधित समान) के साथ किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाय।

कैदी एस्कार्ट के निर्देश कैदी एस्कार्ट में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी / बलों को कैदी लाने एवं ले जाने के दौरान विशेष सतर्कता के साथ डियूटी करने हेतु हेतु निर्देशित किया गया। न्यायालय परिसर / ज्यूडी सियल कॉलोनी में सुरक्षा हेतु प्रतिनियुक्त सुरक्षा बलों को किसी भी परिस्थिति में संतरी पोस्ट खाली नहीं छोड़ने हेतु निर्देशित किया गया।

सुरक्षा बलों के लिए खैरियत प्रतिवेदन न्यायालय सुरक्षा में सभी पोस्टों पर प्रतिनियुक्त जवानों को वायरलेस सेट के माध्यम से प्रत्येक 02 घंटा में खैरियत प्रतिवेदन वितंतु पर्यवेक्षक को देने हेतु निर्देशित किया गया।

न्यायालय परिसर का औचक जांच कोर्ट सुरक्षा नोडल पदाधिकारी-सह-पुलिस उपाधीक्षक (मु०), पाकुड एवं कोर्ट सुरक्षा प्रभारी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दिन रोस्टरवार समय बदल बदल कर न्यायालय परिसर / ज्यूडीसियल कॉलोनी का औचक जांच करेंगें एवं न्यायालय परिसर / ज्यूडीसियन कॉलोनी में सुरक्षा हेतु प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी / कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देना सुनिश्चित करेगें।

आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षा उपष्कर परिचारी को आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु न्यायालय परिसर में अलर्ट सायरन लगवाने हेतु निर्देशित किया गया ताकि न्यायालय परिसर में प्रतिनियुक्त सुरक्षाबल आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई कर सकें।