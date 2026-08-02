न्यायालय कक्ष की बनाई वीडियो, मुकदमा दर्ज
हापुड़ में न्यायालय परिसर में बिना अनुमति वीडियो बनाकर उसे भ्रामक टैगलाइन के साथ वायरल करने के मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुख्य न्यायालय के पेशकार ने शिकायत की जिसमें बताया गया कि वीडियो न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
हापुड़। न्यायालय परिसर में बिना अनुमति वीडियो बनाकर उसे भ्रामक टैगलाइन के साथ सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में कोतवाली हापुड़ नगर पुलिस ने इंस्टाग्राम अकाउंट के संचालक समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट के पेशकार अरुण कुमार ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें बताया गया कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट विजय डोगरा एवं उसके साथ मौजूद दो अन्य व्यक्तियों द्वारा बिना किसी अनुमति के न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष, आंतरिक परिसर तथा पीठासीन अधिकारी के प्रतिबंधित चैम्बर में प्रवेश कर वीडियोग्राफी की गई है। इस वीडियो को मिथ्या एवं भ्रामक टैगलाइन के साथ इंस्टाग्राम पर वायरल किया गया है, जिसका उद्देश्य न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाना, न्यायिक संस्था के प्रति जनसामान्य में भ्रम एवं अविश्वास उत्पन्न करना, न्यायालय पर अनुचित दबाव बनाना तथा न्यायिक कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करना प्रतीक होता है। इस कृत्य से न्यायालय की सुरक्षा, गोपनियता एवं न्यायिक अभिलेखों की संवेदनशीलता भी गंभीर रूप से प्रभावित हुई है。
मुकदमा दर्ज
उन्होंने अनुरोध किया कि इंस्टाग्राम अकाउंट विजय डोगरा के संचालन एवं वीडियो में दिखाई दे रहे उनके दोनों सहयोगियों के विरुद्ध सुसंगत विधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए।
पुलिस की कार्रवाई
थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि इंस्टाग्राम अकाउंट विजय डोगरा के संचालन व दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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