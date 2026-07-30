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28 साल बाद हादसे में अभियुक्त को एक वर्ष की सजा, हजार रुपये जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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थाना बहसूमा क्षेत्र में 28 साल पहले सड़क हादसे में युवक विपिन कुमार की दुर्घटना के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया। न्यायिक दंडाधिकारी ने लापरवाह वाहन चलाने के मामले में अभियुक्त अमरीश को एक साल की साधारण कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

28 साल बाद हादसे में अभियुक्त को एक वर्ष की सजा, हजार रुपये जुर्माना

थाना बहसूमा क्षेत्र में 28 साल पहले हुए सड़क हादसे में आखिरकार न्यायालय ने फैसला सुना दिया। न्यायिक दंडाधिकारी मवाना प्रशांत मौर्य की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाकर युवक की मौत के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 1 साल के साधारण कारावास और हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी संजीव गुप्ता योगेश कुमार त्रिवेदी 22/04/1998 को वादी ब्रह्मपाल पुत्र राम सिंह निवासी सैफपुर फिरोजपुर ने थाना बहसूमा में तहरीर दी थी। तहरीर में बताया था कि उसका भाई विपिन कुमार ग्राम फिरोजपुर में तिरखा सिंह के कोल्हू के पास सड़क पर खड़ा था। तभी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने लापरवाही से टक्कर मार दी।घटना

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को वादी के अलावा लखमी पुत्र बुद्ध सिंह और चंद्रपाल पुत्र ब्रह्मानंद ने भी देखा था। घायल विपिन को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तहरीर के आधार पर थाना बहसूमा मे मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में विपिन की मौत होने पर धारा बढ़ाई गई। विवेचना के बाद पुलिस ने अमरीश पुत्र दयाचन्द निवासी रहमापुर, थाना मवाना, जनपद मेरठ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त अमरीश को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे एक वर्ष का साधारण कारावास और 1000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदण्ड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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