कांग्रेस नेता शिवकुमार को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार को बुधवार को दिल्ली की एक अदालत से झटका लगा है। कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। मालूम हो कि शिवकुमार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

Delhi's Rouse Avenue Court rejects regular bail plea of Karnataka Congress leader DK Shivakumar, in connection with a money laundering case. He is currently lodged in Tihar Jail under judicial custody of the Enforcement Directorate. (file pic) pic.twitter.com/sgURLYFKMA