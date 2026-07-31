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बीएसए, तत्कालीन बीईओ जोया व शिक्षिका समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमे में एफआर निरस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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सीजेएम कोर्ट ने बीएसए, तत्कालीन बीईओ जोया व शिक्षिका समेत सात लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में शहर कोतवाली पुलिस की एफआर को निरस्त किया। मामला आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और सरकारी धन के गबन से जुड़ा था। कोर्ट ने विवेचना में पक्षपात की टिप्पणी की और दोबारा विवेचना का आदेश दिया।

बीएसए, तत्कालीन बीईओ जोया व शिक्षिका समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमे में एफआर निरस्त

सीजेएम कोर्ट ने बीएसए, तत्कालीन बीईओ जोया व शिक्षिका समेत सात लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में लगाई गई शहर कोतवाली पुलिस की एफआर को निरस्त कर दिया है। मामला आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और सरकारी धन के गबन से जुड़ा था। कोर्ट ने विवेचना को पक्षपातपूर्ण मानते हुए विवेचक पर भी सख्त टिप्पणी की तथा पुनः विवेचना करने के आदेश दिया। दरअसल, शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट निवासी अधिवक्ता एवं आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष मनु शर्मा ने कोर्ट की शरण लेकर ये मुकदमा दर्ज कराया था। उनके मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षिका वर्षा गुप्ता का साल 2016 में बिना आवश्यक चिकित्सीय अभिलेख और मेडिकल के 42 दिनों का गर्भपात अवकाश स्वीकृत किया गया था।

उनका कहना है कि सच्चाई ये है कि उन्हें गर्भपात हुआ ही नहीं था। नियम के तहत बिना कार्य किए उन्हें 42 दिन का वेतन दिया गया जो सीधे तौर पर सरकारी धन का गबन है। मामले में खंड शिक्षा अधिकारी जोया की ओर से वर्ष 2022 में उपलब्ध कराई गई जानकारी में भी इस संबंध में तथ्य सामने आए थे। इसके बाद बीएसए और डीएम से कई बार शिकायत कर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की गई। जांच में ये पाया गया कि सिर्फ प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र के आधार पर गर्भपात अवकाश स्वीकृत किया गया। आरोप लगाया गया कि गर्भपात अवकाश से संबंधित मूल पत्रावली विभाग से गायब कर दी गई। सीडीओ की ओर से भी पटल सहायक की लापरवाही और मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने के मामले में विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आरोप है कि मौजूदा बीएसए ने इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे पूरे प्रकरण में विभागीय संरक्षण मिलने की आशंका है। जनसुनवाई पोर्टल और एसपी से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर गंभीर धाराओं में दर्ज इस मुकदमे में शहर कोतवाली पुलिस ने अंतिम आख्या (एफआर) कोर्ट में दाखिल कर दी थी। अधिवक्ता मनु शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई आपत्ति पर सीजेएम डॉ.लकी ने एफआर निरस्त कर शहर कोतवाली पुलिस को निष्पक्ष तरीके से दोबारा विवेचना करने का आदेश दिया है।

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