गैंगस्टर वासुदेव यादव की 1.5 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क

गैंगस्टर वासुदेव यादव की 1.5 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क
बाराबंकी। गैंगस्टर वासुदेव यादव की 1.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील न्यायालय ने खारिज कर दी। आरोपी पर 2023 में यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच में अवैध संपत्ति और आपराधिक गतिविधियों का खुलासा हुआ।
बाराबंकी। गैंगस्टर वासुदेव यादव की लगभग 1.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ दायर अपील को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। जिसमें आरोपी ने अपनी संपत्ति को मुक्त कराने की मांग की थी। थाना देवा में वर्ष 2023 में धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत वासुदेव यादव पुत्र रामभूल यादव निवासी गोठवा दरखा, थाना गौरीगंज जनपद अमेठी के विरुद्ध दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी और उसके गैंग सदस्यों ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमीनों की खरीद-फरोख्त की थी। इन साक्ष्यों के आधार पर वासुदेव यादव और उसके साथियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। पुलिस जांच के दौरान वासुदेव यादव की अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाया गया। जिसमे यह सामने आया कि उसने विगत वर्षों में एक गैंग बनाकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हुए कथित अवैध धन कमाया। इस कमाई से उसने ग्राम गोठवा सम्भवा तहसील गौरीगंज जनपद अमेठी में एक अर्ध-निर्मित तीन मंजिला मकान बनवाया। जिसकी कीमत एक करोड़ 35 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त, एचडीएफसी बैंक, विनीत खंड गोमती नगर जनपद लखनऊ की शाखा में करीब नौ लाख रुपये की जमा राशि भी पाई गई।
सुनवाई और प्रार्थना पत्र
मजिस्ट्रेट ने वासुदेव यादव की सुनवाई के बाद धारा 14(1) के अंतर्गत इस संपत्ति को राज्य के पक्ष में कुर्क करने का आदेश पारित किया था। इस आदेश के विरुद्ध आरोपी वासुदेव यादव ने गैंगस्टर न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उसने कुर्की आदेश को निरस्त करने और संपत्ति को अवमुक्त करने की मांग की थी। न्यायालय ने वासुदेव यादव का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
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