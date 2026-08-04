Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गैंगस्टर वासुदेव यादव की 1.5 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
Follow us on Google News
share

बाराबंकी। गैंगस्टर वासुदेव यादव की 1.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील न्यायालय ने खारिज कर दी। आरोपी पर 2023 में यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच में अवैध संपत्ति और आपराधिक गतिविधियों का खुलासा हुआ।

गैंगस्टर वासुदेव यादव की 1.5 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क

बाराबंकी। गैंगस्टर वासुदेव यादव की लगभग 1.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ दायर अपील को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। जिसमें आरोपी ने अपनी संपत्ति को मुक्त कराने की मांग की थी। थाना देवा में वर्ष 2023 में धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत वासुदेव यादव पुत्र रामभूल यादव निवासी गोठवा दरखा, थाना गौरीगंज जनपद अमेठी के विरुद्ध दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी और उसके गैंग सदस्यों ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमीनों की खरीद-फरोख्त की थी। इन साक्ष्यों के आधार पर वासुदेव यादव और उसके साथियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। पुलिस जांच के दौरान वासुदेव यादव की अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाया गया। जिसमे यह सामने आया कि उसने विगत वर्षों में एक गैंग बनाकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हुए कथित अवैध धन कमाया। इस कमाई से उसने ग्राम गोठवा सम्भवा तहसील गौरीगंज जनपद अमेठी में एक अर्ध-निर्मित तीन मंजिला मकान बनवाया। जिसकी कीमत एक करोड़ 35 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त, एचडीएफसी बैंक, विनीत खंड गोमती नगर जनपद लखनऊ की शाखा में करीब नौ लाख रुपये की जमा राशि भी पाई गई।

सुनवाई और प्रार्थना पत्र

मजिस्ट्रेट ने वासुदेव यादव की सुनवाई के बाद धारा 14(1) के अंतर्गत इस संपत्ति को राज्य के पक्ष में कुर्क करने का आदेश पारित किया था। इस आदेश के विरुद्ध आरोपी वासुदेव यादव ने गैंगस्टर न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उसने कुर्की आदेश को निरस्त करने और संपत्ति को अवमुक्त करने की मांग की थी। न्यायालय ने वासुदेव यादव का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गैंगस्टर वासुदेव यादव पर कौन सा कानून लागू हुआ था?
गैंगस्टर वासुदेव यादव पर 2023 में धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gangster Barabanki News Barabanki Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।