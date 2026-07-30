मारपीट मामले में संज्ञान का आदेश बरकरार, पुनरीक्षण याचिका खारिज
रांची की अदालत ने मारपीट और धमकी के मामले में दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। अदालत ने 10 सितंबर 2025 के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि निचली अदालत का निर्णय साक्ष्यों के आधार पर सही था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 17 अप्रैल 2024 को उसके साथ मारपीट की गई थी।
रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त अनिल मिश्रा-1 की अदालत ने मारपीट, रास्ता रोकने और धमकी देने के मामले में दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। अदालत ने जेएमएफसी-9 द्वारा 10 सितंबर 2025 को पारित संज्ञान एवं समन आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया का प्रयोग कर आदेश पारित किया है। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता और जांच गवाहों के बयान घटना का समर्थन करता है तथा प्रतिकांड (काउंटर केस) का होना इस स्तर पर संज्ञान आदेश रद्द करने का आधार नहीं बन सकता। इसके साथ ही पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।
मामला जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या 165/2024 से जुड़ा है। शिकायतकर्ता राम नरेश सिंह ने आरोप लगाया था कि 17 अप्रैल 2024 की रात करीब नौ बजे उनकी गाड़ी गैराज के पास खड़ी थी। इसी दौरान कुमार भास्कर और सूर्य कश्यप ने कथित रूप से नशे की हालत में उनके चालक के साथ मारपीट की और बीच-बचाव करने पर उनके साथ भी मारपीट की।
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