महत्वपूर्ण... गांजा तस्कर की जमानत निरस्त, असली अपराधी को खोजने की हिदायत गांजा तस्कर की जमानत निरस्त, असली गांजा तस्कर की जमानत निरस्त, असली अपराधी को खोजने की हिदायत

मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने गांजा तस्कर गिरोह के एक सदस्य की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आदेशित करते हुए कहा कि आरोपी ओडिसा व आंध्र प्रदेश से किन व्यक्तियों से गांजा खरीदकर लाता था, इसका उल्लेख नहीं किया।नई मंडी पुलिस ने एक मई की रात को मुठभेड़ में सिसौना रजवाह मार्ग मोहम्मद सुल्तान निवासी लाल सिंह मार्केट, कैराना रोड शामली, फर्नीचर मिस्त्री गुड्डू निवासी गांव भैंसरहेड़ी, एसी-फ्रिज मिस्त्री किफैत उर्फ किफायतउल्ला, सोनू निवासी भैंसरहेड़ी, छपार, जितेंद्र निवासी ग्राम लांक थाना नगर कोतवाली, शामली को गिरफ्तार किया था। उनके पास से कार, टाटा मैजिक वाहन में 250 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था।

इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत एक करोड़ रुपये बताई गई थी। यह गिरोह ओडिशा व आंध्र प्रदेश से गांजा लाकर तस्करी करता था। गिरोह के सदस्य गुड्डू ने विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, अपर सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर के कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि गिरोह ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गांजा लाते थे, लेकिन एफआईआर में इसका जिक्र तक नहीं है। आरोपी किन व्यक्तियों से गांजा खरीदकर लाते थे। इसका कोई उल्लेख नहीं है। देखने में आया कि पुलिस कैरियर को तो पकड़ लेती है, लेकिन मामले में विवेचना के दौरान असली अपराधी तक पहुंच पाती है। कोर्ट ने कहा है कि असली अपराधी कोर्ट के बाहर कैरियर को वित्तीय सहायता पहुंचाता रहता है। पुलिस को हिदायत दी कि असली अपराधी को खोजा जाए।