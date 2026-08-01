Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कोषागार घोटाले में पेंशनर और बिचौलिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
Follow us on Google News
share

चित्रकूट में जिला सत्र न्यायाधीश ने कोषागार घोटाले में पेंशनर और बिचौलिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले में पेंशनर कामता दीक्षित के खाते में अनियमित भुगतान का संबंध है, और बिचौलिया पुष्पेश शर्मा की भी हुई भूमिका की पुष्टि हुई है।

कोषागार घोटाले में पेंशनर और बिचौलिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

चित्रकूट। जिला सत्र न्यायाधीश शेषमणि की अदालत ने कोषागार घोटाले में पेंशनर व बिचौलिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्र ने बताया कि पहाड़ी थाना क्षेत्र के तौरा निवासी पेंशनर कामता दीक्षित के खाते में बिचौलिए व कोषागार कर्मियों की मिलीभगत से तीन बार में 1438060 रुपये का अनियमित भुगतान किया गया। यह पैसा खाते से निकाला गया। इसी तरह पुलिस एसआईटी ने जांच के दौरान घोटाले में कौशांबी जिले के संदीपनघाट के जलीलपुर निवासी बिचौलिया पुष्पेश शर्मा की भी घोटाले में भूमिका पाई थी। उसने पेंशनर कमला देवी के खाते में अनियमित भुगतान कराया है।

ये भी पढ़ें:साइबर ठगी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

बताया कि पेंशनर व बिचौलिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिसे सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।