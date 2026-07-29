बहन की हत्या में आरोपित भाई की जमानत खारिज

कानपुर देहात, संवाददाता। मूसानगर थाना क्षेत्र के फत्तेपुर में चार माह पहले एक प्लाट के विवाद में हुई महिला की हत्या के आरोप में जेल में निरुद्ध आरोपित भाई के वकील ने बुधवार को जिला जज की कोर्ट में उसकी जमानत अर्जी दाखिल की। मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। फत्तेपुर मूसानगर में रहने वाली पैंतीस साल की रेशमा 30 मार्च 2026 को उस प्लाट में निर्माण कार्य का लेकर हुए विवाद में महिला की उसके भाइयों बड़े उर्फ मैनुउद्दीन व नियाज़ुद्दीन उर्फ नियाज आदि ने साबड़ मारकर हत्या कर दी थी।

विवादित प्लाट उसके पिता ने रेशमा को दिया था। मामले में मृतका की बहन हरदुआ पुखरायां की रहने वाली सीमा पत्नी परवेश ने मामले में अपने भाइयों मैनुद्दीन, नियाज़ुद्दीन व भाभी शाजदा पत्नी मैनुददीन व एक अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने लियाजुद्दीन उर्फ नियाज को एक अप्रैल 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एडीजीसी संतोष कटियार ने बताया कि जेल में निरुद्ध नियाजुद्दीन उर्फ नियाज के अधिवक्ता ने बुधवार को जिला जज की अदालत में उसकी जमानत अर्जी दाखिल की थी। मामले में अभियोजन पक्ष ने पोस्टमार्टम में मिली चोटों, घटनास्थल के असपास लगे सीसीटीवी के फुटेज व आरोपित की निशानदेही पर बरामद खून सना साबड का हवाला देकर उसकी जमानत का विरोध किया। जबकि बचाव पक्ष ने आरोपित का कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने व घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं होने की दलील पेश की। मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने नियाजुद्दीन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।