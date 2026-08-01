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महिला सिपाही की हत्या में आरोपी पति की जमानत खारिज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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जिले के चर्चित महिला सिपाही लता हत्याकांड में मुख्य आरोपी दान सिंह की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। गंज थाना क्षेत्र के काशीपुर गांव में हुई इस दुर्घटना में महिला सिपाही और उसके बेटे की जलकर मौत हुई थी। पुलिस जांच में यह हत्या की साजिश साबित हुई।

महिला सिपाही की हत्या में आरोपी पति की जमानत खारिज

जिले के चर्चित महिला सिपाही लता हत्याकांड में मुख्य आरोपी मृतका के पति दान सिंह की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। कोर्ट इससे पहले तीन अन्य आरोपियों की भी जमानत याचिका खारिज कर चुका है। मामला गंज थाना क्षेत्र के काशीपुर गांव से जुड़ा है, जहां नैनीताल से लौटते समय एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर आग की लपटों में घिर गई थी। कार में सवार श्रावस्ती में तैनात महिला सिपाही लता और उसके तीन वर्षीय बेटे लड्डू की जलकर मौत हो गई थी। उस समय घटना को सामान्य दुर्घटना माना गया, लेकिन बाद में सामने आए तथ्यों और पुलिस जांच ने पूरे मामले को हत्या की सुनियोजित साजिश साबित कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया था कि महिला सिपाही लता की हत्या किसी हादसे का परिणाम नहीं थी, बल्कि पहले से रची गई योजना के तहत उसे मौत के घाट उतारा गया था। जांच के बाद पुलिस ने मिलक थाना क्षेत्र के बेरहटा गांव निवासी उसके पति दान सिंह समेत कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया था.

हत्या, साजिश और साक्ष्य मिटाने जैसी गंभीर धाराओं में हुआ था केस

इन सभी के खिलाफ हत्या, साजिश और साक्ष्य मिटाने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस बहुचर्चित प्रकरण में साक्ष्यों, गवाहों के बयान और तकनीकी जांच के आधार पर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज होने के बाद मुख्य आरोपी और महिला सिपाही लता सिंह के पति दान सिंह की ओर से पिछले दिनों जमानत याचिका दाखिल की गई थी। शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने हत्यारोपी दान सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

महिला सिपाही लता की हत्या का मामला कब हुआ?
महिला सिपाही लता की हत्या का मामला काशीपुर गांव में हुई एक कार दुर्घटना के बाद उठाया गया था।
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