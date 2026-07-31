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अब्बास व निकहत नहीं पहुंचे, कोर्ट में लगी हाजिरी माफी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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-कैंटीन संचालक के डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर हुई बहस, 11 को होगी सुनवाईअब्बास व निकहत नहीं पहुंचे, कोर्ट में लगी हाजिरी माफीअब्बास व निकहत नहीं पहुंच

अब्बास व निकहत नहीं पहुंचे, कोर्ट में लगी हाजिरी माफी

बांदा, संवाददाता। चित्रकूट जेल में विधायक अब्बास अंसारी व पत्नी निकहत की कथित अवैध मुलाकात मामले में गुरुवार को भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में सुनवाई हुई। आरोपी पति-पत्नी व चालक के कोर्ट न पहुंचने पर उनकी ओर से अधिवक्ता ने हाजिरी माफी की अर्जी लगाई। मामले में आरोपी जेलर संतोष कुमार, डिप्टी जेलर चंद्रकला, जेल कैंटीन संचालक नवनीत सचान, शहबाज अदालत में पेश हुए। कैंटीन संचालक के अधिवक्ता ने डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसे बेगुनाह बताया। अदालत में अब अगली सुनवाई 11 अगस्त को निर्धारित की गई है। चित्रकूट जेल में 10 फरवरी 2023 को तत्कालीन जिलाधिकारी व एसपी ने संयुक्त रूप से छापा मारा था।

छापेमारी में अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत तत्कालीन जेल अधीक्षक के कक्ष में मिली थीं। जांच में सामने आया था कि वह नियमों के विपरीत लंबे समय तक जेल परिसर में मौजूद रहीं थीं। मामले में चित्रकूट की कर्वी कोतवाली में विधायक अब्बास अंसारी, उनकी पत्नी निकहत, चालक नियाज, तत्कालीन जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर, जेलर संतोष कुमार, डिप्टी जेलर चंद्रकला, जेल कैंटीन संचालक नवनीत सचान, सपा जिलाध्यक्ष फराज खान समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। शासन स्तर से गठित विशेष जांच दल ने मामले की जांच कराई थी। जांच में आरोप लगाए गए थे कि जेल में अब्बास अंसारी को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जातीं थीं। मुलाकात के एवज में जेल अधिकारियों को नकदी और उपहार दिए जाते थे। जिला अपर शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि गुरुवार को भ्रष्टाचार निवारण चंद्रपाल द्वितीय की अदालत में जेल कैंटीन संचालक के डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर बहस हुई। अदालत में तत्कालीन जेल अधीक्षक ने अपनी हाजिरी लगाई। अब्बास निकहत समेत अन्य आरोपियों ने अपने-अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अपनी हाजिरी माफी की अर्जी लगाई। अब्बास-निकहत के अधिवक्ता ने जेल में बरामद किए गए ज्वैलरी और 21 हजार रुपये समेत दो मोबाइल की रिपोर्ट स्पष्ट न आने पर दोबारा रिपोर्ट मंगाने का प्रार्थना पत्र दाखिल किया।

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