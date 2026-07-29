बिना जिरह सुनाई थी सजा, फैसला रद्द कर दोबारा सुनवाई का आदेश
रांची की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए गए हरि शंकर झा की सजा को रद्द कर दिया है। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 ने पाया कि आरोपी को जिरह का मौका नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। मामले में शिकायतकर्ता ने आरोपी पर ₹5 लाख का ऋण न चुकाने का आरोप लगाया था।
रांची। चेक बाउंस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई दोषसिद्धि और सजा को न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने रद्द कर दिया है। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता की मुख्य परीक्षा के आधार पर ही फैसला सुना दिया गया, जबकि आरोपी को शिकायतकर्ता से जिरह का अवसर ही नहीं दिया गया। इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन और प्रक्रियागत त्रुटि मानते हुए अदालत ने 4 नवंबर 2025 का हरि शंकर झा का दोषसिद्धि एवं सजा का आदेश निरस्त कर दिया। मामला शिकायत वाद संख्या 6205/2019 का है। शिकायतकर्ता विकास कुमार ने आरोप लगाया था कि हरि शंकर झा ने ₹5 लाख का मित्रवत ऋण लेकर भुगतान नहीं किया।
बदले में चेक दिया था, जो बाउंस कर गया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास, ₹7,000 जुर्माना तथा ₹7.50 लाख मुआवजा देने की सजा सुनाई थी।
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