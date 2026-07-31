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08--सोनुवा पुलिस ने आर्म्स एक्ट के अभियुक्त के घर पर चस्पा किया इश्तेहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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08--सोनुवा पुलिस ने आर्म्स एक्ट के अभियुक्त के घर पर चस्पा किया इश्तेहार सोनुवा पुलिस ने गुरुवार को न्यायालय अपर मुख्य न्यायाधीश चक्रधरपुर, चाईबासा के

08--सोनुवा पुलिस ने आर्म्स एक्ट के अभियुक्त के घर पर चस्पा किया इश्तेहार

सोनुवा। सोनुवा पुलिस ने गुरुवार को न्यायालय अपर मुख्य न्यायाधीश चक्रधरपुर, चाईबासा के द्वारा द्वारा निर्गत इश्तेहार को आर्म्स एक्ट के अभियुक्त गुरुचरण जामुदा पिता स्व. जानडोय जामुदा के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र बैका गांव स्थित घर पर चस्पा कर जल्द से जल्द कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने कोर्ट का इश्तेहार दो स्वंतत्र गवाहों के उपस्थिति में चस्पा करने के साथ गांव के ग्रामीणों को इसकी जानकारी भी दी। आर्म्स एक्ट के अप्राथमिक अभियुक्त गुरुचरण जामुदा के उपर दिनांक 6 मई 2023 को सोनुवा थाना कांड संख्या 20/2023 के तहत भादवि धारा 386/387/506/120(इ) भादवि की धारा एवं 25(1-बी)ं/26(1)/35 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है।

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मामले में अप्राथमिक अभियुक्त गुरुचरण जामुदा फरार चल रहा है। मौके पर सोनुवा थाना के एसआई इंद्रदेव रजक समेत कई पुलिस जवान उपस्थित थे।फोटो संख्या-08- अभियुक्त के घर पर कोर्ट का इश्तेहार चस्पा करती सोनुवा पुलिस।

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