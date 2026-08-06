बाबूबरही थाना के दारोगा के वेतन पर रोक
मधुबनी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बाबूबरही थाना के दारोगा के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। दरोगा पर केस डायरी समय पर ना भेजने का आरोप है, जिसके कारण सुनवाई लंबित है। कोर्ट ने एसपी को वेतन रोकने का निर्देश दिया और दारोगा से स्पष्टीकरण मांगा है।
मधुबनी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पाण्डेय की अदालत ने बाबूबरही थाना के एक दारोगा के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने वेतन रोकने से संबंधित आदेश एसपी को भेजने का निर्देश दिया है। लोक अभियोजक शिवशंकर प्रसाद राय ने बताया कि बाबूबरही थाना कांड संख्या 102/25 के अनुसंधानकर्ता के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि दारोगा पर केस डायरी नहीं भेजने का आरोप है। कोर्ट ने केस डायरी समय पर नहीं भेजने को लेकर दारोगा से स्पष्टीकरण भी मांगा है। जानकारी के अनुसार फूलो देवी एवं सहित अन्य लोगों ने 25 मई 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल किया था।
अगले दिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने केस डायरी की मांग की थी। सूचना के बावजूद अनुसंधानकर्ता द्वारा केस डायरी नहीं भेजा गया। जबकि एक सप्ताह के अंदर डायरी जमा करना था। केस डायरी नहीं भेजने के कारण सुनवाई लंबित है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें