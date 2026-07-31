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धोखाधड़ी मामले में अभियुक्तों के घर चस्पा हुई कुर्की की नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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कुशीनगर में स्पाइस मनी लिमिटेड के 71 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोपियों सत्यवंत और यशवंत कुशवाह के घर न्यायालय के आदेश पर नोटिस चस्पा किया गया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। अगर वे नहीं आते, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

धोखाधड़ी मामले में अभियुक्तों के घर चस्पा हुई कुर्की की नोटिस

कुशीनगर। स्पाइस मनी लिमिटेड से करीब 71 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपियों सत्यवंत कुशवाह और यशवंत कुशवाह के घर न्यायालय के आदेश पर धारा 82 बीएनएसएस (पूर्व में सीआरपीसी) के तहत उद्घोषणा (नोटिस) चस्पा की गई। रामकोला पुलिस और साइबर क्राइम थाना नोएडा की संयुक्त टीम ने कुशीनगर के लक्ष्मीगंज क्षेत्र स्थित आरोपियों के आवास पर पहुंचकर विधिवत नोटिस चस्पा किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मौजूदगी में मुनादी भी कराई और आरोपियों को निर्धारित समय के भीतर न्यायालय अथवा विवेचक के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। यह कार्रवाई स्पाइस मनी लिमिटेड की शिकायत पर दर्ज उस मुकदमे में की गई है, जिसमें कंपनी ने करीब 71 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।

मामले की विवेचना साइबर क्राइम थाना नोएडा द्वारा की जा रही है।पुलिस का कहना है कि यदि आरोपी निर्धारित समय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई, जिसमें कुर्की की कार्रवाई भी शामिल हो सकती है, की जाएगी। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश एवं पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर की गई है। मामले की जांच अभी जारी है और आरोपों का अंतिम सत्यापन न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगा।

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