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आत्महत्या को उकसाने के आरोप में तीन पर रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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छिबरामऊ में एक न्यायालय के आदेश पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में तीन व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पीड़िता पूनम राजपूत ने कहा कि उसके भाई को गांव के कुछ लोगों ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था, जिसके कारण उसने आत्महत्या की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आत्महत्या को उकसाने के आरोप में तीन पर रिपोर्ट दर्ज

छिबरामऊ। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला सरायदायमगंज निवासी पूनम राजपूत की ओर से दायर प्रार्थना पत्र से जुड़ा है। पीडि़ता ने न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके भाई शिव राजपूत 11 अप्रैल को घर से बाजार जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों द्वारा काफी तलाश के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद थाना छिबरामऊ में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। 13 अप्रैल को काली नदी से एसडीआरएफ टीम द्वारा शिव राजपूत का शव बरामद किया गया।

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पूनम राजपूत का आरोप है कि गांव के अमित उर्फ संजीव कुमार तथा अनिल पुजारी उर्फ देशराज लगातार उसके भाई को मानसिक रूप से प्रताडि़त कर रहे थे। आरोप है कि घटना से तीन दिन पहले उनका मोबाइल भी रीसेट करा दिया गया था। मृतक ने घटना वाले दिन अपने मित्रों को भी प्रताडऩा की जानकारी दी थी। इसी मानसिक उत्पीडऩ से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। पीडि़ता का कहना है कि पहले पुलिस से शिकायत के बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, जिसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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