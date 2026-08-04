वैष्णो देवी 'नकली चांदी' विवाद में कार्रवाई की मांग

यहां की एक अदालत ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन से जुड़े कथित 500 करोड़ रुपये के ‘नकली चांदी’ मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। साथ ही, अदालत ने अधिकारियों को सबूत सुरक्षित रखने की मांग वाली अर्जी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जम्मू के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) मुनीश कुमार मन्हास ने 29 जुलाई को यह निर्देश जारी किए। वे वकील दीपक शर्मा की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें मामले से जुड़े भौतिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को तुरंत सुरक्षित रखने की मांग की गई थी। शर्मा ने आरोप लगाया था कि श्राइन में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए लगभग 20 टन चांदी के चढ़ावे में मिलावट, हेर-फेर, चोरी और संभावित गबन किया गया है।