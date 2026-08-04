वैष्णो देवी 'नकली चांदी' विवाद में कार्रवाई की मांग
जम्मू की अदालत ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन से जुड़े 500 करोड़ रुपये के नकली चांदी मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुनीश कुमार मन्हास ने दिया, जिसमें सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए निर्देशित किया गया। वकील दीपक शर्मा ने आरोप लगाया कि चढ़ाए गए चांदी में मिलावट और गबन हुआ है।
यहां की एक अदालत ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन से जुड़े कथित 500 करोड़ रुपये के ‘नकली चांदी’ मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। साथ ही, अदालत ने अधिकारियों को सबूत सुरक्षित रखने की मांग वाली अर्जी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जम्मू के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) मुनीश कुमार मन्हास ने 29 जुलाई को यह निर्देश जारी किए। वे वकील दीपक शर्मा की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें मामले से जुड़े भौतिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को तुरंत सुरक्षित रखने की मांग की गई थी। शर्मा ने आरोप लगाया था कि श्राइन में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए लगभग 20 टन चांदी के चढ़ावे में मिलावट, हेर-फेर, चोरी और संभावित गबन किया गया है।
उन्होंने इस चढ़ावे की कीमत लगभग 550 करोड़ रुपये बताई थी।
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