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निदा हत्याकांड : हाईकोर्ट ने 24 घंटे में ननद रिमशा को रिहा करने का दिया आदेश

By Vinay Sharma
हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ के लिसाड़ी गेट में निदा हत्याकांड में आरोपी महिला रिमशा की गिरफ्तारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध करार देते हुए उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराने पर भी सख्त टिप्पणी की है।

निदा हत्याकांड : हाईकोर्ट ने 24 घंटे में ननद रिमशा को रिहा करने का दिया आदेश

मेरठ। मेरठ के लिसाड़ी गेट में चर्चित और सनसनीखेज निदा हत्याकांड में आरोपी बनाई गई रिमशा की गिरफ्तारी और रिमांड को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध करार देते हुए उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। 24 घंटे में महिला को छोड़ने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने लिसाड़ी गेट थाने की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराने के मामले में पुलिस के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष भी निकाला है। हाईकोर्ट में दाखिल हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की पीठ ने सात अगस्त को आदेश पारित किया। याचिका में महिला ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध बताते हुए चुनौती दी थी। बता दें कि लिसाड़ी गेट के अहमदनगर निवासी एम्पायर टेलर के मालिक शाहवेज की पत्नी निदा की घर के अंदर ही चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने ननद रिमशा को हत्या में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने खुलासा किया कि शाहवेज की कपड़े सिलाई की दुकान है। इसी दौरान कपड़ा कारोबारी उवैश निवासी करीमनगर नौचंदी से शाहवेज का परिचय हुआ था। शाहवेज की पत्नी निदा से उवैश के अवैध संबंध हो गए थे। इस बीच शाहवेज ने अपनी बहन रिमशा का निकाह उवैश से कराया था। निकाह के बाद रिमशा को पति और अपनी भाभी के अवैध संबंधों की जानकारी हुई। इसी विवाद में हत्या करने का खुलासा पुलिस ने किया।

गिरफ्तारी और रिमांड

12 को गिरफ्तारी, 2 दिन अवैध हिरासत में रखा

रिमशा के अधिवक्ता परवेज आलम ने बताया कि रिमशा को 12 जुलाई को शाम चार बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। 14 जुलाई को करीब दोपहर एक बजे रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। महिला की ओर से लिसाड़ी गेट थाने की 12 जुलाई शाम चार बजे से 14 जुलाई शाम छह बजे तक की सीसीटीवी फुटेज मांगी गई थी, लेकिन फुटेज अदालत के समक्ष पेश नहीं की गई। याचिका में यह भी कहा गया कि गिरफ्तारी का आधार पहले महिला का कथित इकबालिया बयान और उसकी निशानदेही पर सब्जी काटने वाला चाकू बरामद होना बताया गया। बाद में गिरफ्तारी के आधार में निदा की हत्या के मामले में गिरफ्तारी की बात अलग से जोड़ी गई। इन्हीं बातों को लेकर हाईकोर्ट में रिमशा पक्ष की ओर से हैबियस कॉर्पस याचिका डाली गई थी। हाईकोर्ट ने फिलहाल तमाम साक्ष्य के आधार पर रिमशा को रिहा करने का आदेश दिया है।

सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और पुलिस की भूमिका

सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं होने की बात सामने आई

अधिवक्ता परवेज आलम ने बताया कि सीजेएम कोर्ट ने थाने की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, लेकिन कोई फुटेज नहीं दी गई। लिसाड़ी गेट थाने की जनरल डायरी के अंश में बताया गया कि थाने के सीसीटीवी कैमरे लाइव चल रहे थे, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। कैमरों की मरम्मत के लिए 15, 21 और 30 जुलाई को तीन रिमाइंडर भेजे जाने का भी उल्लेख है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की ओर से थाने के कैमरों में रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं होने का बहाना बनाकर सही तथ्य अदालत के सामने नहीं रखे गए।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

रिमशा को कब गिरफ्तार किया गया?
रिमशा को 12 जुलाई को शाम चार बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया।
Vinay Sharma

लेखक के बारे में

Vinay Sharma

शॉर्ट बायो :

विनय शर्मा बीते 16 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में वेस्ट यूपी में क्राइम बीट संभाल रहे हैं। वह मेरठ में क्राइम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव :

विनय शर्मा प्रिंट मीडिया में प्रतिष्ठित नाम हैं और पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान की मेरठ यूनिट में बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2016 से लगातार कार्यरत हैं और अपराध की बड़ी घटनाओं की कवरेज में मजबूत पकड़ रखते हैं।


कॅरियर का सफर :

विनय शर्मा ने अपना कॅरियर वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से शुरू किया। यहीं से उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को समझा। वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान मीडिया से जुड़े और वेस्ट यूपी में काम शुरू किया। फिलहाल में वेस्ट यूपी में क्राइम संभाल रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

ग्रेजुएशन और मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। क्राइम की घटनाओं की कवरेज के साथ ही साफ्ट स्टोरी कवरेज भी कर रहे हैं।


विजन

अपराध और आतंकी घटनाओं की कवरेज में विनय शर्मा को गहरी समझ है। इन्होंने कई बड़े प्रकरण में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबरें दी हैं। साथ ही कई बड़े मामलों में कवरेज भी दी है। विनय शर्मा का लक्ष्य है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए।


विशेषज्ञता

अपराध, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, सीबीआई और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड समेत जेल बीट कवरेज।

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