निदा हत्याकांड : हाईकोर्ट ने 24 घंटे में ननद रिमशा को रिहा करने का दिया आदेश

मेरठ के लिसाड़ी गेट में निदा हत्याकांड में आरोपी महिला रिमशा की गिरफ्तारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध करार देते हुए उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराने पर भी सख्त टिप्पणी की है।

मेरठ। मेरठ के लिसाड़ी गेट में चर्चित और सनसनीखेज निदा हत्याकांड में आरोपी बनाई गई रिमशा की गिरफ्तारी और रिमांड को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध करार देते हुए उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। 24 घंटे में महिला को छोड़ने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने लिसाड़ी गेट थाने की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराने के मामले में पुलिस के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष भी निकाला है। हाईकोर्ट में दाखिल हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की पीठ ने सात अगस्त को आदेश पारित किया। याचिका में महिला ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध बताते हुए चुनौती दी थी। बता दें कि लिसाड़ी गेट के अहमदनगर निवासी एम्पायर टेलर के मालिक शाहवेज की पत्नी निदा की घर के अंदर ही चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने ननद रिमशा को हत्या में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने खुलासा किया कि शाहवेज की कपड़े सिलाई की दुकान है। इसी दौरान कपड़ा कारोबारी उवैश निवासी करीमनगर नौचंदी से शाहवेज का परिचय हुआ था। शाहवेज की पत्नी निदा से उवैश के अवैध संबंध हो गए थे। इस बीच शाहवेज ने अपनी बहन रिमशा का निकाह उवैश से कराया था। निकाह के बाद रिमशा को पति और अपनी भाभी के अवैध संबंधों की जानकारी हुई। इसी विवाद में हत्या करने का खुलासा पुलिस ने किया।

गिरफ्तारी और रिमांड 12 को गिरफ्तारी, 2 दिन अवैध हिरासत में रखा

रिमशा के अधिवक्ता परवेज आलम ने बताया कि रिमशा को 12 जुलाई को शाम चार बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। 14 जुलाई को करीब दोपहर एक बजे रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। महिला की ओर से लिसाड़ी गेट थाने की 12 जुलाई शाम चार बजे से 14 जुलाई शाम छह बजे तक की सीसीटीवी फुटेज मांगी गई थी, लेकिन फुटेज अदालत के समक्ष पेश नहीं की गई। याचिका में यह भी कहा गया कि गिरफ्तारी का आधार पहले महिला का कथित इकबालिया बयान और उसकी निशानदेही पर सब्जी काटने वाला चाकू बरामद होना बताया गया। बाद में गिरफ्तारी के आधार में निदा की हत्या के मामले में गिरफ्तारी की बात अलग से जोड़ी गई। इन्हीं बातों को लेकर हाईकोर्ट में रिमशा पक्ष की ओर से हैबियस कॉर्पस याचिका डाली गई थी। हाईकोर्ट ने फिलहाल तमाम साक्ष्य के आधार पर रिमशा को रिहा करने का आदेश दिया है।

सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और पुलिस की भूमिका सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं होने की बात सामने आई

अधिवक्ता परवेज आलम ने बताया कि सीजेएम कोर्ट ने थाने की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, लेकिन कोई फुटेज नहीं दी गई। लिसाड़ी गेट थाने की जनरल डायरी के अंश में बताया गया कि थाने के सीसीटीवी कैमरे लाइव चल रहे थे, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। कैमरों की मरम्मत के लिए 15, 21 और 30 जुलाई को तीन रिमाइंडर भेजे जाने का भी उल्लेख है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की ओर से थाने के कैमरों में रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं होने का बहाना बनाकर सही तथ्य अदालत के सामने नहीं रखे गए।