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एक माह से रखे शव का अंतिम संस्कार करने की इजाजत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महिला के शव को उसके गोद लिए बेटे को तुरंत अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी। याचिकाकर्ता अर्का मंडल ने विवाद के बीच हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी। अदालत ने शव के अंतिम संस्कार में किसी भी रुकावट को दूर करते हुए आदेश दिया कि यह तुरंत किया जाना चाहिए।

एक माह से रखे शव का अंतिम संस्कार करने की इजाजत

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बेटे की याचिका पर अनुमति दी कोलकाता, एजेंसी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक महिला के शव का उसके गोद लिए बेटे को तुरंत अंतिम संस्कार करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता अर्का मंडल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस अधिकारियों से मां कृष्णा घोष के शव का अंतिम संस्कार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। उनकी मां की मौत 23 जून को हुई थी। शव आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के मुर्दाघर में रखा गया था। इस दौरान सरकार ने अदालत को बताया कि मृतक का गोद लिया बेटा है, लेकिन उसके और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच विवाद है।

इससे अंतिम संस्कार को लेकर गतिरोध हो गया था। इस बीच जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला की मौत 23 जून को हुई थी और 23 जुलाई को विचार किया जा रहा है कि शव का अंतिम संस्कार कौन करेगा। अदालत ने कहा कि महिला का अंतिम संस्कार तुरंत करना जरूरी है। जस्टिस भट्टाचार्य ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता और रिश्तेदार के किसी अन्य अधिकार पर फैसला किए बिना याचिकाकर्ता को शव का तुरंत अंतिम संस्कार करने की अनुमति दें।

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