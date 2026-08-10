वसूली में लापरवाही पर गयाजी डीएम से सात दिन में मांगा जवाब
सासाराम, निज संवाददाता।म से सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। मामला एमवी केस सं
सासाराम, निज संवाददाता। इजराय वाद संख्या-32/2025 में क्षतिपूर्ति राशि की वसूली में कथित लापरवाही पर जिला जज चार अनिल कुमार की अदालत ने गया जी के डीएम के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायालय ने आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए गया जी डीएम से सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें