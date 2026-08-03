महिला से चार साल से दुष्कर्म करने के आरोपी पर केस
संतकबीरनगर, निज संवाददाता। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने चार साल से
संतकबीरनगर, निज संवाददाता। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने चार साल से वीडियो वायरल कर देने की धमकी देकर जबरन महिला से दुष्कर्म करने के मामले मे आरोपी पर केस दर्ज किया।
पीड़ित महिला का आरोप
कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी बलिराम का करीब 4 साल पहले गांव में अपनी बहन के घर पर आना-जाना था। वह नित्य क्रिया के लिए खेत में गई थी। तभी वहां पर बलिराम आया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। उसे धमकी दिया कि किसी को यह घटना बताई तो जान से मार देगा। वह डर वश किसी से नहीं कही। आरोप है कि घटना का वीडियो भी बना लिया। उसने करीब दो साल पहले उसे मोबाइल दिया और कहा इस फोन से किसी दूसरे से बात नहीं करना। यह फोन उसके पास रहेगा और जब जरुरत होगी, तब उससे बात करेगा। जहां बुलाएंगे वहां आ जाना। आरोपी बलिराम उसके निजी मोबाइल नम्बर पर भी धमकी देता एवं बात करता था। आरोप है कि भिन्न-भिन्न नम्बरों से धमकी देता है और वीडियो वायरल कर देगा। आरोपी कई बार तरकुलही देवी मंदिर रोड पर स्थित एक होटल में ले जाकर संबंध बनाता था। होटल वाले उसका आधार कार्ड तथा अपना खुद बलिराम आधार कार्ड पर देकर होटल में कमरा लेकर वीडियो वायरल करने का दबाव देकर उसके साथ गलत काम करता था एवं वीडियो बनाता था। बाद में उसने किसी माध्यम से वीडियो को उसके पति को दिखा दिया। जिसके कारण पति उसे घर से निकाल दिए तथा रखने को तैयार नहीं है। आरोप है कि 27 मई 2026 को उसे गांव के बाहर सिवान में बुलाकर अपने खेत में जबरदस्ती दुष्कर्म किया। उसके बाद एक निजी हास्पिटल लेकर गया, वहां पर अपना दवा, इलाज करवाया। जिसका पैसा भी उसी से दिलवाया। आरोपी बलिराम पिछले 04 वर्षों से लगातार उसके साथ धमकी देकर दुष्कर्म किया। उसे चार बार गर्भवती कर दिया तथा बच्चा जबरन गर्भपात की दवा देकर गिरवा दिया। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी बलिराम पर रेप का केस दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई है।
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