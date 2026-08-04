रिपोर्ट नहीं दर्ज करने पर कोर्ट सख्त
सुलतानपुर के चांदा थाना क्षेत्र में मदरसे के छात्र रेहान की मौत की जांच में कोर्ट ने 18 दिनों तक मुकदमा न दर्ज करने पर थानाध्यक्ष को चेतावनी दी है। कोर्ट ने छात्र की मां की अर्जी पर कार्रवाई का आदेश दिया था। मृतक ने मस्जिद में पंखे से लटककर आत्महत्या की।
सुलतानपुर। चांदा थाना क्षेत्र के तातो मुरैनी में मदरसे के छात्र की मौत के मामले में आदेश के बावजूद 18 दिनों तक मुकदमा दर्ज नहीं करने पर सीजेएम नवनीत सिंह ने थानाध्यक्ष को कार्रवाई की चेतावनी दी है। अधिवक्ता एस सिद्धार्थ विद्रोही ने बताया कि मृतक रेहान की मां मदीना की अर्जी पर कोर्ट ने 17 जुलाई को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। कार्रवाई की चेतावनी के साथ कोर्ट ने एसओ से स्पष्टीकरण तलब कर आठ अगस्त को सुनवाई नियत की है। बीते एक जून की दोपहर में रेहान खां गांव की मस्जिद में चटाई समेटने गया जहां रस्सी से पंखे में लटका मिला था।
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