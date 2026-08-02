सीसीटीवी फुटेज देने में लापरवाही पर कोर्ट नाराज
बहराइच में अपर सिविल जज शीतल सिंह ने एक आपराधिक मामले में थानाध्यक्ष से सीसीटीवी फुटेज पेश करने का आदेश दिया था। फुटेज समय पर न देने पर जज ने पुलिस अधीक्षक को विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। थानाध्यक्ष ने दो बार नोटिस मिलने पर फुटेज पेश की, लेकिन बिजली की समस्याएँ बताई।
बहराइच, संवाददाता। अपर सिविल जज अवर खंड शीतल सिंह ने रामगांव थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले में नामजद को कई दिन तक थाने में बिठाए रखने की शिकायत पर थानाध्यक्ष से सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में तलब की गई थी। कोर्ट के आदेश का सही से अनुपालन न किए जाने पर जज ने पुलिस अधीक्षक को रामगांव थानाध्यक्ष के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई व उसकी आख्या कोर्ट में देने को निर्देश दिया है। रामगांव थाने में एक आपराधिक बाद सरकार बनाम लवलेश अवस्थी दर्ज था। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद कलीम हाशमी ने बताया कि लवलेश अवस्थी ने इस सम्बंध में कोर्ट में प्रकीर्ण वाद दायर किया कि उनकी गैर कानूनी तरीके से रामगांव थाने की पुलिस की ओर से 16 से 19 जुलाई तक की थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज तलब की जाए, उसे संरक्षित किया जाए।
आरोप है कि 48 घंटे के भीतर कोर्ट ने रामगांव थानाध्यक्ष से सीसीटीवी फुटेज तलब की गई। जिस पर 24 जुलाई तक थानाध्यक्ष ने फुटेज पेश नहीं की। जिस पर कोर्ट ने थानाध्यक्ष को नोटिस जारी होने पर 25 जुलाई को थानाध्यक्ष ने मुख्य द्वार, बरामदा व कैम्पस की फुटेज स्पष्टीकरण के साथ उपलब्ध कराई। तस्करे में भिन्न भिन्न समय पर बिजली बाधित होने पर कैमरे बंद होने का कथन अंकित किया गया। पुन: थानाध्यक्ष को नोटिस जारी किए जाने पर 27 जुलाई को थानाध्यक्ष स्वयं कोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने ग्रामीण इलाके में थाना होने बिजली कटौती अत्याधिक होने, बिजली से सीसीटीवी कैमरे चलने की वजह बता 16 जुलाई समय 10:22:26 पीएम से 17 जुलाई 4:30 पीएम का फुटेज संरक्षित न होने की क्षमा याचना की।
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