करोड़ों की कृषि भूमि हड़पने की साजिश में मुकदमा दर्ज
बेहट में, फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों रुपये की कृषि भूमि और मकान पर कब्जे की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने छह नामजद और चार-पांच अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतकर्ता गुलशाना ने बताया कि उसके पति की मृत्यु के बाद दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई।
बेहट। फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपये की कृषि भूमि और मकान पर कब्जे की साजिश रचने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने छह नामजद समेत चार-पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मोहल्ला सड़कपार निवासी गुलशाना ने शिकायत में बताया कि पति इब्राहिम की 29 अक्टूबर 2016 को मृत्यु के बाद फैजाबाद स्थित कृषि भूमि उसके और बच्चों साईस्ता, बुसरा, नसरा व अम्मार के नाम दर्ज है। आरोप है कि शाहपुर निवासी परवीन, गय्यूर, गरयूर, बिलाल, सड़कपार निवासी भूरा, राशिद और फूल कॉलोनी निवासी खालिद ने आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर इब्राहिम के स्थान पर यासीन का नाम दर्ज कराया।
इसके बाद खुद को वारिस दिखाकर भूमि का इकरारनामा और 30 नवंबर 2024 को करीब 50 लाख रुपये का विक्रय अनुबंध कर दिया, जिसमें मकान संख्या-275 भी शामिल कर लिया गया। पुलिस जांच में जुटी है।
लेखक के बारे मेंParnav Aggarwal
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