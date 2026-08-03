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चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट, नौ के खिलाफ केस

By Hindustan | Bureau
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बस्ती, हिटी। हर्रैया पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर चुनावी रंजिश को लेकर

चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट, नौ के खिलाफ केस

बस्ती, हिटी। हर्रैया पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट की घटना में मुकदमा दर्ज किया है। इसी थानाक्षेत्र के केशवपुर निवासी अभिषेक पांडेय का आरोप है कि गत 14 मई की रात करीब साढ़े आठ बजे वह बाजार करके घर लौट रहे थे। जैसे ही राकेश पांडेय के घर के पास पहुंचा तो चुनावी रंजिश को लेकर विपक्षियों ने एक राय होकर जान से मार डालने की बात कहते हुए अपशब्द कहा और डंडे आदि से मारापीटा। इसके बाद रामउजागिर के घर में खींच कर ले गए।इस दौरान उन्होंने फोन करना चाहा तो आरोपी यश ने मोबाइल को पटक कर तोड़ दिया।

साथ ही उनके जेब में रखा छह सौ रुपया भी निकाल लिया। शोर मचाने पर उनके घर व गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। इसके बाद यूपी 112 की टीम के पहुंचने के बाद आरोपितों ने उन्हें छोड़ा। एसएचओ हर्रैया संजय कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी रामउजागिर, शुभम, मनीष, आदर्श, पंकज, अनूप, यश पांडेय, रामअवध समेत नौ लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच एसआई अशोक कुमार को सौंपी गई है।

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