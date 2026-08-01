झूठा एससी-एसटी मुकदमा दर्ज कराने पर वादी पर केस के आदेश

शाहजहांपुर। खेत की मेड़ के विवाद में दर्ज एससी-एसटी एक्ट के मुकदमे में आरोप सिद्ध न होने पर विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट कक्ष संख्या-दो आशीष वर्मा ने वादी पक्ष के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने झूठा मुकदमा दर्ज कराने और न्यायालय में झूठी गवाही देने के आरोप में वादी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही शासन से मिली आर्थिक सहायता वापस जमा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। न्यायालय ने डीएम शाहजहांपुर को निर्देशित किया है कि वह इस संबंध में आख्या प्रस्तुत करें कि वादी किशनपाल पुत्र टोडी निवासी ग्राम जिगनिया थाना पुवायां ने संबंधित प्रकरण में समाज कल्याण विभाग से प्राप्त समस्त धनराशि वापस जमा कर दी है या नहीं।

यदि धनराशि जमा नहीं की गई है तो उसकी वसूली भू-राजस्व की तरह कराई जाए। न्यायालय ने वादी को आदेश दिया है कि निर्णय पारित होने की तिथि से एक माह के भीतर स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से शासन से प्राप्त पूरी सहायता राशि समाज कल्याण विभाग में जमा कराना सुनिश्चित करें।मामला वर्ष 2019 का है। किशनपाल ने थाना पुवायां में खेत की मेड़ के विवाद को लेकर सूरजपाल सिंह तथा उनके दो बेटों बबलू सिंह, पप्पू सिंह और पप्पू के बेटे सुमित सिंह के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल हुआ, लेकिन साक्ष्य के दौरान वादी और उसके गवाह अपने पूर्व बयानों से मुकर गए। उन्होंने न्यायालय में कहा कि किसी प्रकार का विवाद या मारपीट नहीं हुई थी। इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने वादी के खिलाफ झूठी गवाही का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया, जबकि साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया।