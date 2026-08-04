सड़क हादसे में युवक मामले में परिजनों को मिलेगा 20.44 लाख का मुआवजा

गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नरेंद्र सूरा की अदालत ने मृत

गुरुग्राम, गौरव चौधरी। तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नरेंद्र सूरा की अदालत ने मृतक के परिजनों को 20 लाख 44 हजार लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कार चालक चंद्रशेखर और बीमा कंपनी (आईसीआईसीआई लोम्बार्ड) मिलकर इस राशि का भुगतान करेंगे। इसके अलावा, याचिका दायर करने की तिथि से मुआवजे की पूरी राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देय होगा।

मामले का विवरण मूल रूप से उत्तरप्रदेश के कानपुर के पुलंदर गांव निवासी बृज बाला ने न्यायाधिकरण में याचिका दायर कर बताया था कि उनका बेटा दीपक गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में 25 हजार प्रति महीने की नौकरी करता था। 13 मार्च 2024 को दीपक अपनी मोटरसाइकिल से नौरंगपुर से रामपुरा की ओर जा रहा था। जब वह मित्तल फार्म हाउस के पास पहुंचा, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसकी मोटरसाइकिल को सीधी टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक चंद्रशेखर मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया।

घायल की स्थिति घटना में गंभीर रूप से घायल दीपक को राहगीरों ने पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि, इलाज के दौरान 17 मार्च 2024 को दीपक की मौत हो गई। इस मामले में मृतक की बहन की शिकायत पर खेड़कीदौला थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने एफआईआर में देरी और चालक के पास वैध लाइसेंस न होने की दलील दी, लेकिन न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पीड़ित परिवार के पक्ष में यह फैसला सुनाया।