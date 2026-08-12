राहुल गांधी को नोटिस हुआ तामील,अब 19 सितम्बर को होगी सुनवाई

हाथरस, संवाददाता। बूलगढ़ी कांड से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को न्यायालय का नोटिस तामील हो गया है। मंगलवार को मामले में सुनवाई हुई। अपर जिला जज पंचम की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की है। नोटिस तामील होने की पुष्टि मानहानि परिवाद दायर करने वाले युवकों के वरिष्ठ अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने की है। यह मामला 14 सितंबर 2020 को बूलगढ़ी गांव में हुई घटना से जुड़ा है। इस प्रकरण में 2 मार्च 2023 को न्यायालय ने एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जबकि तीन अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था।

इस प्रकरण में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 12 दिसंबर 2024 को बूलगढ़ी गांव पहुंचे थे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने दोषमुक्त किए गए रामू, रवि और लवकुश को गैंगरेप का आरोपी बताया था। कथित बयान और सोशल मीडिया पोस्ट से क्षुब्ध होकर तीनों युवकों ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल किया था। इस मामले में राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता ने 16 मार्च को आरोपों को निराधार बताते हुए परिवाद खारिज करने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एसीजेएम एमपी एमएलए कोर्ट ने 13 मई को मानहानि के परिवाद को पूरी तरह खारिज कर दिया था। एसीजेएम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रामू, रवि और लवकुश की ओर से अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने जिला न्यायालय में रिवीजन याचिका दाखिल की। बाद में मामला अपर जिला जज पंचम की अदालत में स्थानांतरित किया गया। इसी मामले में अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किए थे। अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर के मुताबिक, राहुल गांधी को न्यायालय का नोटिस प्राप्त हो चुका है और अदालत ने नोटिस को तामील मान लिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।