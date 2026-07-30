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केस डायरी जमा नहीं करने पर आईओ को शो-कॉज, जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर में सुल्तानगंज थाना के अधिकारियों को कोर्ट ने केस डायरी समय पर नहीं समर्पित करने पर शोकॉज किया है। 11 अगस्त को आईओ को कोर्ट में उपस्थित होकर केस डायरी पेश करने का आदेश दिया गया था। सुनवाई न होने के कारण आरोपियों की बेल अर्जी पर असर पड़ा है।

केस डायरी जमा नहीं करने पर आईओ को शो-कॉज, जुर्माना

भागलपुर, प्रधान संवाददाता। निर्देश के बाद भी केस डायरी कोर्ट में समर्पित नहीं करने पर सुल्तानगंज थाना के पदाधिकारी और उक्त के आईओ को एडीजे-13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने शोकॉज किया है। कोर्ट ने 11 अगस्त को आईओ को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होकर केस डायरी और शोकॉज का जवाब समर्पित करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर एसएसपी को कार्रवाई के लिखने की बात भी कोर्ट ने कही है। मंगलवार को आरोपियों की बेल अर्जी पर सुनवाई होनी थी पर केस डायरी नहीं होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। आरोपियों के वकील ने केस डायरी समर्पित नहीं किए जाने पर केस को खारिज करने का आग्रह भी कोर्ट से किया था।

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