18 साल पुराने हत्याकांड में गैर-जमानती वारंट पर पूर्व विधायक का भतीजा भेजा जेल

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। शहर के देवी नगला इलाके में 18 साल पहले हुए हत्याकांड के मामले में पूर्व विधायक अमर सिंह के भतीजे मोहकम सिंह को अदालत ने गैर-जमानती वारंट के आधार पर जेल भेज दिया। मोहकम ने प्रकरण में सफाई साक्ष्य के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन, गवाही के लिए हाजिर नहीं हुआ। इस पर अदालत ने वारंट जारी किए थे। एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि साल 2007 में क्वार्सी (वर्तमान में महुआखेड़ा) क्षेत्र के देवी नगला निवासी नाहर सिंह की हत्या हुई थी। इसमें पूर्व विधायक के दोनों बेटे सतीश व विजेंद्र, भतीजा मोहकम सिंह, ओमकार, नेमपाल, सुभाष, प्रीतम सिंह, तनुज व नरेंद्र शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।

इसमें नेमपाल व प्रीतम की मौत हो चुकी है। प्राचीनतम पत्रावली होने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने जल्द निस्तारण के निर्देश दिए थे। इसी बीच मुल्जिम मोहकम सिंह ने सफाई साक्ष्य के लिए प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन, वह कई तारीखों पर हाजिर नहीं हुआ। इस पर अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए। इसे लेकर मोहकम ने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर कहा कि वह महुआखेड़ा थाने के एक अन्य मुकदमें में मुल्जिम है। ऐसे में अगर इस मामले में आया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने पहले महुआखेड़ा के मुकदमे में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाली, जो स्वीकार हो गई है। वह मानसिक रूप से परेशान है, इसलिए अब सफाई साक्ष्य नहीं देना चाहता। उसने गैर-जमानती वारंट निरस्त करते हुए सफाई साक्ष्य से मुक्त करने की याचना की थी। अदालत ने उसकी याचिका निरस्त कर दी, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया