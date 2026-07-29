निर्णय के दिन अदालत से गायब हुआ आरोपित, गैरजमानतीय वारंट जारी
सासाराम, निज संवाददाता।र सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान चार गवाहों की गवाही कराई जा चुकी थी। अदालत ने बुधवार को फैसले
सासाराम, निज संवाददाता। शराब तस्करी के करीब पांच साल पुराने मामले में निर्णय के दिन आरोपित के अदालत में उपस्थित नहीं होने पर उत्पाद अधिनियम के स्पेशल जज एक दिनेश कुमार प्रधान की अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने आरोपित का बंधपत्र खंडित करते हुए उसके खिलाफ गैरजमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
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