बैंक धोखाधड़ी मामले में चार के खिलाफ शिकंजा कसा
नई दिल्ली में फाइव कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के चार प्रमोटरों के खिलाफ कोर्ट ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बैंक से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की। सीबीआई अब इन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू करेगी और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी।
नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। करोड़ों रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे फाइव कोर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चार प्रमोटरों पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिकंजा कस दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टी. प्रियदर्शिनी की अदालत ने अमरजीत सिंह कालरा, सुरिंदर सिंह कालरा, जगजीत कौर कालरा और सुरिंदर कौर कालरा के खिलाफ नए सिरे से ओपन एंडेड गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। सीबीआई ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी ओपन एंडेड गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे, लेकिन तकनीकी या अन्य कारणों से वे अदालती प्रक्रिया में प्रभावी नहीं हो सके।
अब आरोपियों के विदेश में होने की पुख्ता सूचना मिलने के बाद नए वारंट जरूरी हो गए हैं। सीबीआई इन वारंटों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी में है। जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर बैंक से धोखाधड़ी की।
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