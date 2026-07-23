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पॉक्सो मामले में चार्जशीट अथवा फाइनल रिपोर्ट नहीं देने पर जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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पेज तीन के लिएपेज तीन के लिए ----- सख्ती चार्जशीट अथवा अंतिम प्रतिवेदन लगभग एक वर्ष रोक कर रखा अनुसंधानकर्ता की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी, जुर्माना लगाया बक्सर, विधि संवाददाता। विशिष्ट विशेष...

पॉक्सो मामले में चार्जशीट अथवा फाइनल रिपोर्ट नहीं देने पर जुर्माना

पेज तीन के लिए ----- सख्ती चार्जशीट अथवा अंतिम प्रतिवेदन लगभग एक वर्ष रोक कर रखा अनुसंधानकर्ता की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी, जुर्माना लगाया बक्सर, विधि संवाददाता। विशिष्ट विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा की अदालत ने तीन अलग-अलग पॉक्सो मामले की एक ही अनुसंधानकर्ता की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी करते हुये जुर्माना लगाया हैं। न्यायालय सूत्रों ने बताया कि अनुसंधानकर्ता ने जांच पूरी होने के बावजूद चार्जशीट अथवा अंतिम प्रतिवेदन (फाइनल रिपोर्ट) लगभग एक वर्ष तक बिना किसी वैध कारण के अपने पास रोके रखा, जिससे न्यायिक कार्यवाही अनावश्यक रूप से लंबित रही।

जांच प्रक्रिया में विलंब

न्यायाधीश ने इटाढ़ी के पॉक्सो वाद संख्या 65/2026 व 66/2026 के साथ 68/2026 में पारित आदेश में कहा कि जांच पूरी होने के बाद कानून के अनुसार आरोपपत्र या अंतिम प्रतिवेदन शीघ्र सामान्यतः तीन दिनों के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बावजूद तीनों मामलों में अनुसंधानकर्ता गुड्डी कुमारी ने दस्तावेजों को एक वर्ष से अधिक समय तक अपने पास रखा और इस विलंब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण अदालत में प्रस्तुत नहीं किया। न्यायाधीश ने अपने आदेशों में उल्लेख किया कि इस देरी के कारण तीनों मामलों की न्यायिक कार्यवाही एक वर्ष से अधिक समय तक आगे नहीं बढ़ सकी। विशेष लोक अभियोजक ने भी चार्जशीट व अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने में हुई असामान्य देरी पर आपत्ति दर्ज कराई थी।

जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई

इन परिस्थितियों को गंभीर मानते हुए न्यायाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 346 के तहत तीनों मामलों में अलग-अलग एक हजार का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि यह राशि अनुसंधानकर्ता गुड्डी कुमारी के वेतन से वसूल कर निर्धारित अवधि के भीतर नजारत, सिविल कोर्ट में जमा कराई जाए। साथ ही एसपी को तीनों आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने, अनुसंधानकर्ता के वेतन से लागत की वसूली कराने व कार्रवाई प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। न्यायाधीश श्री शर्मा ने अनुसंधानकर्ता के आचरण को विधिक प्रक्रिया के प्रति घोर उदासीनता और न्यायालय के प्रति असम्मानजनक मानते हुए उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी अनुशंसा की है। (बक्सर से राम प्रतीक चौबे)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जुर्माना किसके खिलाफ लगाया गया है?
जुर्माना अनुसंधानकर्ता गुड्डी कुमारी के खिलाफ लगाया गया है।

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