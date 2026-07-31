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चेक बाउस में बंगाल के फर्म मालिक को एक साल की सजा -(A)

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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चेक बाउस में बंगाल के फर्म मालिक को एक साल की सजा -(A)

-कोर्ट ने एक साल की सजा और 226000 का लगाया जुर्माना

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हाथरस। न्यायालय सिविल जज वरिष्ठ प्रभाग एफटीसी की अदालत ने धारा 138 से जुड़े एक पुराने चेक बाउंस मामले में अहम फैसला सुनाया है। न्यायिक अधिकारी ईशा अग्रवाल ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 1 साल के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामले का विवरण

फर्म मटरूमल धन्नालाल तेल मिल ने अंजन दास मालिक फर्म अंजन दास, निवासी- 6, विजय नगर, नई हटी, नार्थ 24 परगना, बंगाल के खिलाफ दो लाख तेरह हजार छह सौ छप्पन रुपये चैक वाउंस का मुकदमा डाला। बंगाल की फर्म हाथरस से सरसों का तेल लेकर गई थी। अभियुक्त अंजन दास ने फर्म से सरसों का तेल खरीदा था, जिसके भुगतान के एवज में 25 अक्टूबर 2017 को ₹2,13,656 का चेक बैंक ऑफ बड़ौदा का दिया था। जब इस चेक को 26 अक्टूबर 2017 को भुगतान के लिए बैंक में लगाया गया, तो खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक फंड्स इन्सफिशिएंट के कारण बाउंस हो गया. इसके बाद परिवादी द्वारा 3 नवंबर 2017 को वैधानिक नोटिस भेजा गया, लेकिन अभियुक्त द्वारा नोटिस मिलने के बावजूद न तो कोई जवाब दिया गया और न ही तय समय के भीतर पैसे चुकाए गए. इसके बाद न्यायालय में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत वाद दायर किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँची कि परिवादी ने अपने दावों और दस्तावेजों जैसे बैंक रिटर्न मेमो, मूल चेक और नोटिस की रसीद को पूरी तरह से साबित कर दिया है, जबकि अभियुक्त अपने ऊपर लगे आरोपों का कोई ठोस खंडन या विश्वसनीय प्रतिरक्षा पेश नहीं कर सका। इसलिए अदालत ने फैसला सुनाया कि अभियुक्त अंजन दास को 1 साल का साधारण कारावास.अर्थदंड कुल ₹2,26,000 का जुर्माना.जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अधिरोपित जुर्माने में से ₹2,20,000 बतौर प्रतिकर परिवादी को दिए जाएंगे, जबकि शेष ₹6,000 राज्य सरकार के पक्ष में जमा होंगे।

सामान्य प्रश्न

अभियुक्त का नाम क्या है?
अभियुक्त का नाम अंजन दास है।
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