ज्ञानवापी प्रकरण: मूलवाद के स्थानांतरण मामले में 17 को सुनवाई
वाराणसी में जिला जज संजीव शुक्ला की कोर्ट में ज्ञानवापी के 1991 के मूल वाद के स्थानांतरण के लिए पुनः विचार याचिका की सुनवाई हुई। इस मामले में अदालती सुनवाई 17 अगस्त को आयोजित की जाएगी। अधिवक्ता अनुष्का तिवारी ने इसे मुख्य वाद बनाने की मांग की है।
वाराणसी। जिला जज संजीव शुक्ला की कोर्ट में ज्ञानवापी के वर्ष 1991 के मूल वाद के स्थानांतरण के संबंध में पुनः विचार याचिका की सुनवाई हुई। प्रकरण के अनुसार 1991 में पं. सोमनाथ व्यास, पं. रामरंग शर्मा और पं. हरिहर पांडेय ने मूलवाद दाखिल किया था, जो अब अवर न्यायालय में लंबित है। अधिवक्ता अनुष्का तिवारी ने इस वाद को ज्ञानवापी के अन्य मामलों के साथ शामिल कर मुख्य वाद बनाने की मांग करते हुए स्थानांतरण प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। पूर्व में यह प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है, जिसके खिलाफ पुन: विचार याचिका दाखिल की गई है। इसमें अगली सुनवाई 17 अगस्त के होगी।
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