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कुख्यात रोहित उर्फ सांडू के मामले में 28 अगस्त को होगी सुनवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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मुजफ्फरनगर जानसठ में दारोगा दुर्ग विजय की हत्या और कुख्यात रोहित सांडू को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की सुनवाई चल रही है। रोहित को 2019 में पुलिस ने अरेस्ट किया था, लेकिन उसके साथी पुलिस पर हमला कर उसे छुड़ाने में सफल रहे। 28 अगस्त को इस मामले में आगे की सुनवाई होगी।

कुख्यात रोहित उर्फ सांडू के मामले में 28 अगस्त को होगी सुनवाई

मुजफ्फरनगर जानसठ क्षेत्र में दारोगा की हत्या कर कुख्यात रोहित उर्फ सांडू को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वज्र वाहन पर तैनात रहे मुख्य आरक्षी व बदमाश का इलाज करने वाले प्राइवेट चिकित्सक के भी बयान हुए हैं। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि नियत की है।एडीजीसी अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि मंसूरपुर के गांव जोहरा निवासी कुख्यात रोहित सांडू को एक जुलाई 2019 को पुलिस मिर्जापुर जेल से लेकर कोर्ट में पेशी पर लेकर आयी थी। एडीजी कोर्ट नम्बर 11 में पेशी के बाद दो जुलाई को वापस लौट रही थी तो जानसठ क्षेत्र में रोहित सांडू के साथियों ने पुलिस पर हमला कर उसे पुलिस कस्टडी से छुडा लिया था।

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बदमाशों ने दारोगा दुर्ग विजय के पेट में गोली मारी थी, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मुख्य आरक्षी अखिलेश द्वारा छह राउंड फायर किए गए थे, जिसमें दो बदमाश घायल हुए थे। कोर्ट में घायल बदमाश का इलाज करने वाले मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र के शिवलोकपुरी में चिकित्सक रमेश भाटी से जिरह चल रही है। वहीं वज्र वाहन पर तैनात मुख्य आरक्षी सुनील प्रजापति के बयान हुए हैं। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि नियत की है।

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