कुख्यात रोहित उर्फ सांडू के मामले में 28 अगस्त को होगी सुनवाई

मुजफ्फरनगर जानसठ क्षेत्र में दारोगा की हत्या कर कुख्यात रोहित उर्फ सांडू को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वज्र वाहन पर तैनात रहे मुख्य आरक्षी व बदमाश का इलाज करने वाले प्राइवेट चिकित्सक के भी बयान हुए हैं। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि नियत की है।एडीजीसी अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि मंसूरपुर के गांव जोहरा निवासी कुख्यात रोहित सांडू को एक जुलाई 2019 को पुलिस मिर्जापुर जेल से लेकर कोर्ट में पेशी पर लेकर आयी थी। एडीजी कोर्ट नम्बर 11 में पेशी के बाद दो जुलाई को वापस लौट रही थी तो जानसठ क्षेत्र में रोहित सांडू के साथियों ने पुलिस पर हमला कर उसे पुलिस कस्टडी से छुडा लिया था।