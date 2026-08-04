कांवड़ियों पर टिप्पणी मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए स्वामी प्रसाद मौर्य व इकबाल महमूद, सुनवाई टली
कांवड़ियों और शिवभक्तों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई टल गई। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और विधायक इकबाल महमूद अनुपस्थित रहे, जिससे नया सुनवाई तिथि 25 अगस्त तय हुई। यह मामला हिंदू राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा दायर परिवाद पर आधारित है।
कांवड़ियों और शिवभक्तों पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (सिविल जज सीनियर डिवीजन) में होने वाली सुनवाई टल गई। न्यायालय के नोटिस के बावजूद पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक इकबाल महमूद उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय कर दी है। यह मामला हिंदू राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष सिमरन गुप्ता की ओर से दाखिल परिवाद पर चल रहा है। आरोप है कि दोनों नेताओं ने शिवभक्तों और कांवड़ियों को कथित रूप से गुंडा और अराजक तत्व कहकर संबोधित किया था। परिवादी अधिवक्ता प्रसून निक्की ने बताया कि अदालत ने 17 जुलाई को स्वामी प्रसाद मौर्य और इकबाल महमूद को नोटिस जारी कर 4 अगस्त तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। मंगलवार को निर्धारित तिथि पर दोनों पक्षों की पेशी होनी थी, लेकिन प्रतिवादी नेताओं के गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने नई तारीख दी है。
कांग्रेस नेता इमरान मसूद मामले में भी 25 अगस्त को सुनवाई
इसी एमपी-एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता इमरान मसूद द्वारा टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर दिए गए कथित बयान से जुड़े एक अन्य मामले में भी सुनवाई की तारीख 25 अगस्त ही निर्धारित की गई है। एक ही दिन दो हाई-प्रोफाइल मामलों की सुनवाई तय होने से आगामी तारीख पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
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