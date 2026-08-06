Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पेयजलापूर्ति योजना में सुधार को कोर्ट ने दिया 20 अगस्त का समय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
Follow us on Google News
share

साहिबगंज में शहरी जलापूर्ति योजना को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने विभाग को 20 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने का समय दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता सिधेश्वर मंडल ने जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट ने स्वीकार किया कि काम काफी पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता है।

पेयजलापूर्ति योजना में सुधार को कोर्ट ने दिया 20 अगस्त का समय

साहिबगंज। साहिबगंज शहरी जलापूर्ति योजना को लेकर विभाग को 20 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट में सुधार संबंधी रिपोर्ट सौंपने का समय मिला है। यहां के सामाजिक कार्यकर्ता सिधेश्वर मंडल ने शहरी पेयजलापूर्ति योजना को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। बीते दिनों विभाग की ओर से कोर्ट में दाखिल हलफनामा में कहा गया है की काम काफी हद तक पूरा हो चुका है, फिर भी यह स्वीकार किया गया है कि कुछ मुद्दों को सुलझाने की जरुरत है। विशेष रूप से नगर परिषद की ओर से परियोजना के अधिग्रहण व पाइपलाइनों में रिसाव से संबंधित मुद्दे को सुलझाने को दो सप्ताह का समय मांगा था।

याचिकाकर्ता सिधेश्वर मंडल ने बताया कि इसके बाद कोर्ट ने सभी समस्या को सुलझा कर इस मामले में आगे विचार के लिए 20 अगस्त को समय दिया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sahibganj News High Court Sahibganj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।