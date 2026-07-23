अपहरण एवं दुराचार के आरोपी को मिली जमानत
अपहरण और दुराचार के मामले में आरोपित सुजल की जमानत प्रार्थना पत्र अदालत ने स्वीकार कर लिया। आरोप है कि पीड़िता स्कूल जाने का कहकर लापता हुई थी। बाद में पीड़िता की इंस्टाग्राम पर आरोपी से दोस्ती की थी। पुलिस ने उसे बरामद किया, लेकिन मेडिकल जांच में उसने सहयोग नहीं किया।
अपहरण एवं दुराचार के मामले में आरोपित सुजल हाल निवासी रोहता मलपुरा का जमानत प्रार्थना पत्र अदालत ने मंजूर कर लिया है। वादी ने थाना मलपुरा में मुकदमा दर्ज कराकर बताया था कि उसकी पुत्री छह फरवरी को स्कूल की कहकर गई थी। वापस न लौटने पर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इस मामले में पीड़िता की आरोपी से इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी। वादी की पुत्री आरोपित से मिलने गई थी। पुलिस द्वारा पीड़िता को बरामद कर मेडिकल कराने पर उसने अपनी जांच से मना कर दिया। आरोपित की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार वर्मा ने तर्क दिए।
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