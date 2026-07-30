पुलिसकर्मी से अभद्रता के आरोपित को मिली राहत
पुलिस कर्मी के साथ अभद्रता करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में हर्ष शर्मा को जमानत मिली है। अपर जिला जज ने इसकी स्वीकृति दी, क्योंकि पुलिस महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। आरोपित के अधिवक्ता ने कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है और मेडिकल रिपोर्ट में किसी चोट का जिक्र नहीं है।
पुलिस कर्मी से अभद्रता कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपित हर्ष शर्मा निवासी टूंडला जिला फिरोजाबाद को राहत मिल गई है। अपर जिला जज राज मंगल सिंह यादव ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर लिया। मामले में पुलिस अहम साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। वादी हेड कांस्टेबल विनोद कुमार ने थाना एत्मादपुर में तहरीर देकर बताया था कि घटना 18 सितंबर 24 की रात की है। वह अपने साथी पुलिसकर्मी के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। आरोपित के अधिवक्ता मोहम्मद यासिर ने तर्क दिए कि उसे झूठा फंसाया गया है। मेडिकल में पुलिसकर्मी के चोट का हवाला नहीं है।
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