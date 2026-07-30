Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पुलिसकर्मी से अभद्रता के आरोपित को मिली राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

पुलिस कर्मी के साथ अभद्रता करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में हर्ष शर्मा को जमानत मिली है। अपर जिला जज ने इसकी स्वीकृति दी, क्योंकि पुलिस महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। आरोपित के अधिवक्ता ने कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है और मेडिकल रिपोर्ट में किसी चोट का जिक्र नहीं है।

पुलिसकर्मी से अभद्रता के आरोपित को मिली राहत

पुलिस कर्मी से अभद्रता कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपित हर्ष शर्मा निवासी टूंडला जिला फिरोजाबाद को राहत मिल गई है। अपर जिला जज राज मंगल सिंह यादव ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर लिया। मामले में पुलिस अहम साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। वादी हेड कांस्टेबल विनोद कुमार ने थाना एत्मादपुर में तहरीर देकर बताया था कि घटना 18 सितंबर 24 की रात की है। वह अपने साथी पुलिसकर्मी के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। आरोपित के अधिवक्ता मोहम्मद यासिर ने तर्क दिए कि उसे झूठा फंसाया गया है। मेडिकल में पुलिसकर्मी के चोट का हवाला नहीं है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Agra News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।