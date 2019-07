कमलनाथ के भांजे रतुल को मिली गिरफ्तारी से एक दिन की और राहत, जानें क्या है मामला

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े़ धनशोधन मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को दिल्ली की एक अदालत ने एक गिन की और राहत प्रदान की है। कोर्ट ने रतुल पुरी को गिरफ्तारी से अब मंगलवार तक अंतरिम राहत दी है। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने आज यानी 29 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। आज इस मामले पर सुनवाई हुई और कल भी अग्रिम जमानत की याचिका पर बहस जारी रहेगी।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने बिजनेसमैन रतुल पुरी को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गिरफ्तारी की सुरक्षा कल तक बढ़ा दी है। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई और बहस कल भी जारी रहेगी।

बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई में 'हिंदुस्तान पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष पुरी ने अदालत से कहा था कि मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले भाजपा के दो विधायक सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे और अब ईडी उन्हें (पुरी) गिरफ्तार करना चाहता है क्योंकि उनके मामा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पुरी ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी और अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है।

Delhi: Special Court extends interim protection from arrest of businessman Ratul Puri in connection with AgustaWestland case for tomorrow. Hearing and further arguments on anticipatory bail plea to continue tomorrow. (file pic) pic.twitter.com/KhcF7PeI3w